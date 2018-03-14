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Z ile paylaştığım aşk, zaman ve hayat dersleri için sonsuza kadar minnettarım. Onun için her şeyin en iyisini isterim. Derin sevgi ve saygı duyduğum arkadaşımı desteklemeye devam edeceğim. Gelecekte ise, her zaman ne olması gerekiyorsa o olacak."