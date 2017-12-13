Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, 22 yaşındaki modelin Instagram’da paylaşılan fotoğraflarında koltuk altı tüyleri dikkat çekiyor. Kimi Gigi’ye destek verirken kimi de “Hiç temiz bir görüntü değil” eleştirisini yaptı.

Gigi Hadid, Forbes Dergisi’nin en çok kazanan modeller listesinde 9 milyon dolarla beşinci sırada yer alıyor.

GIGI HADID KİMDİR?



Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızı. Gigi’nin Bella ve Anwar adında iki küçük kardeş var. Gigi’nin baba tarafından Marielle ve Alana adında 2 üvey ablası var. Kardeşi Bella Hadid’de kendisi gibi mankenlik yapıyor. Gigi Hadid’in annesi ve babası 2000 yılında ayrıldı. Annesi Yolanda Foster, 2011 yılında Kanadalı müzisyen David Fosterle evlendi. Gigi Hadid en son One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile aşk yaşadı.

Gigi Hadid

Gigi Hadid kimdir

Gigi Hadid fotoğrafı