Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, yıldızların dünyası şimdilerde ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid’in babaları Muhammed Hadid’in taciz skandalıyla çalkalanıyor.



ABD’li model Miranda Vee, Hadid’in kendisine tecavüz ettiğini ve bu saldırıda Guess’in kurucularından Paul Marciano’nun da rol oynadığını savundu. Bir başka model Kate Upton’ın taciz ifşasının yer aldığı tweet’i bir ekran görüntüsüyle Instagram’dan paylaşan Vee, “Teşekkürler Kate Upton, Muhammed Hadid ve Paul Marciano gibilerinin nasıl biri olduklarını ifşa etmenin tam zamanı! Paul ile şirketin ana merkezinde tanışmıştım ve beni evinde taciz ettikten sonra Muhammed ile ‘kahve’ içmeye göndermişti. Buluşmada onu elinde bir şampanya ile beni beklerken gördüm. Bana burada tecavüz etti. Onların elinde güç var diye neden sessiz kalıyoruz ki?” dedi ve #Bende etiketini paylaştı.



69 yaşındaki Muhammed Hadid ise “Onunla buluştuğumda bu bir randevu değildi. Ve ona dokunmadım bile. Tamamen yalan!” diye konuştu.



Hadid, modele karşı dava açılacağını söyledi.





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