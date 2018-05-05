Gil Vicente - Sporting Covilha maçı heyecanı

Portekiz 2.Lig maçında Gil Vicente ile Sporting Covilha, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 35 puanlı Gil Vicente 19. sırada bulunuyor, Sporting Covilha 43 puana sahip ve 16. sırada. Gil Vicente son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sporting Covilha, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 511. İddaa'da Gil Vicente kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sporting Covilha kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gil Vicente son hafta oynanan Uniao Madeira maçında 2-1 kazandı.

Sporting Covilha, Santa Clara karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Gil Vicente, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 21 gol yedi.

Sporting Covilha, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Sporting Covilha, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.