Gillingham - Plymouth Argyle maçı ne zaman?

İngiltere 1.Lig maçında Gillingham ile Plymouth Argyle, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Gillingham 53 puanla 17. sırada, Plymouth Argyle 68 puanla 7. sırada bulunuyor. Gillingham, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Plymouth Argyle, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 372 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gillingham kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Plymouth Argyle sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Gillingham son haftadaki Rochdale müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Plymouth Argyle ise Southend United karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Gillingham, evinde 4 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 24 gol yedi.

Plymouth Argyle, dış sahada 6 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Plymouth Argyle 19 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.