Gimnasia La Plata - Boca Juniors düellosu

Gimnasia La Plata ve Boca Juniors, 29 Nisan 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Gimnasia La Plata 22 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Boca Juniors 53 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Gimnasia La Plata, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Boca Juniors son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 554 kodlu maçı oynayanlar; Gimnasia La Plata galibiyet oranı 4.50, beraberlik oranı 3.10, Boca Juniors galibiyet oranı 1.45. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Gimnasia La Plata önceki hafta Godoy Cruz mücadelesinde 0-3 kazandı.

Boca Juniors ise Colon karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Gimnasia La Plata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Gimnasia La Plata, kendi sahasında 15 gol attı, 15 gol yedi.

Boca Juniors, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boca Juniors 13 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.