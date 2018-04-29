Gimnasia La Plata - Boca Juniors düellosu

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gimnasia La Plata, 29 Nisan 2018 Pazar günü Boca Juniors takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Gimnasia La Plata 22 puanla 23. sırada, Boca Juniors 53 puanla 1. sırada bulunuyor. Gimnasia La Plata, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Boca Juniors, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 554. İddaa'da Gimnasia La Plata kazanır 4.50, berabere biter 3.10, Boca Juniors kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Gimnasia La Plata son haftadaki Godoy Cruz müsabasında 0-3 kazandı.

Boca Juniors, Colon karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Gimnasia La Plata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Gimnasia La Plata, kendi sahasında 15 gol attı, 15 gol yedi.

Boca Juniors, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boca Juniors 13 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.