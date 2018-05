Gimnasia La Plata - Newells Old Boys maç önü

Gimnasia La Plata ve Newells Old Boys, 15 Mayıs 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:15. 24 puanlı Gimnasia La Plata 24. sırada bulunuyor, Newells Old Boys 27 puana sahip ve 22. sırada. Ev sahibi Gimnasia La Plata, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Newells Old Boys son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 633 kodlu maçı oynayanlar; Gimnasia La Plata galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.70, Newells Old Boys galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Gimnasia La Plata son haftadaki Sarmiento müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Newells Old Boys, San Lorenzo karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Gimnasia La Plata, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 17 gol yedi.

Newells Old Boys, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Newells Old Boys, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.