Gimnastic Tarragona - Osasuna maçı heyecanı

Gimnastic Tarragona ve Osasuna, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Gimnastic Tarragona 43 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Osasuna 54 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Gimnastic Tarragona, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Osasuna, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 434. İddaa'da Gimnastic Tarragona kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Osasuna kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Gimnastic Tarragona son hafta oynanan Osasuna maçında 2-3 yenildi.

Osasuna ise Gimnastic Tarragona karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Gimnastic Tarragona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Gimnastic Tarragona, kendi sahasında 15 gol attı, 24 gol yedi.

Osasuna, dış sahada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Osasuna 14 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.