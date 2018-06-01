Gimnastic Tarragona - Rayo Vallecano maç önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Gimnastic Tarragona, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Rayo Vallecano takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Gimnastic Tarragona 49 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Rayo Vallecano 76 puanda ve 1. sırada. Gimnastic Tarragona son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Rayo Vallecano, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 264. İddaa'da Gimnastic Tarragona kazanır 1.30, berabere biter 3.60, Rayo Vallecano kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gimnastic Tarragona önceki hafta Girona mücadelesinde 4-2 yenildi.

Rayo Vallecano ise Zaragoza karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Gimnastic Tarragona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Gimnastic Tarragona, kendi sahasında 20 gol attı, 29 gol yedi.

Rayo Vallecano, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Rayo Vallecano, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.