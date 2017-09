2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün Azerbaycan’da start alırken, ilk maçına yarın Rusya karşısında çıkacak Filenin Sultanları da Bakü’de son hazırlıklarını yapıyor. Şampiyonaya ilişkin görüşlerini paylaşan A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti “Hiçbir maç kolay olmayacak” dedi.

Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna’nın bulunduğu zor bir grupta güçlü rakiplere karşı oynayacağımızı söyleyen Guidetti, “Seviyesi çok yüksek takımlarla karşılaşacağız. Her sayı, her set, her maç için savaşacağız. Turnuvaya iyi başlamak kadar, turnuvayı iyi bitirmek de önemli. Ekip olarak en iyisini yapmak için sahada olacağız. Uzun soluklu bir turnuva, sabırlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

EDA DESTEK İSTEDİ

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise turnuvayı kardeş ülke Azerbaycan’da oynayacaklarını belirterek, ev sahibi ülke taraftarlarından destek istedi. Eda, “Buradaki taraftarın ve atmosferin çok güzel olacağına inanıyorum. Şu ana kadar hep nasıl çalıştığımızı, diğer ekipleri ve grupları konuştuk ama artık sahaya çıkıp oynama zamanı. Umarım gelen seyircilere ve ekran başında izleyenlere güzel bir voleybol izletiriz” dedi. Milliler, C Grubu’nda yarından itibaren Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacak.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU (Bakü)

17:00 Macaristan Azerbaycan

19:30 Polonya-Almanya

B GRUBU (Tiflis)

15:00 İtalya Gürcistan

19:00 Belarus Hırvatistan

C GRUBU (Bakü)

14:30 Ukrayna Rusya

D GRUBU (Ganja)

16:00 Sırbistan Çek Cum.

19:00 Hollanda Belçika

Giovanni Guidetti