Giovinco ikramı geri çevirmedi

MLS Ligi Atlanta United ile Toronto'nun karşı karşıya geldi. Toronto, mücadelede skoru eşitlediği golün ardından Mercedes-Benz Stadı'nın dolduran 71,874 taraftar ve konuk oyuncular arasında ortam biraz gerildi.

Mücadelenin 60. dakikasında bir dönem Bursaspor forması da giyen Jozy Altidore kaydettiği golle maça 1-1'lik eşitliği getirdi. Gol sonrası sevincini rakip tribünler önünde yaşayan Altidore'a Atlanta taraftarları tepki gösterirken sahaya yabancı maddeler attı.

Bu sırada takım arkadaşının sevincine ortak olan Sebastian Giovinco, tribünlerden atılan bira bardağını aldı ve ikramı geri çevirmedi.

Atlanta United 74. dakikada Josef Martinez ile öne geçse de günün adamı Giovinco 84'te skoru belirledi: 2-2.