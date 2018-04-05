Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın, Batlama mevkisinde yapımına 2017 yılında başlanan spor salonunun inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

"23 milyon 327 bin lira sözleşme bedeliyle yapımına başlanan 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonunun 450 günde tamamlanacağı" ifade edilen açıklamada, oturum alanı 5 bin 10 metrekare olan salonda projeye göre 40 kişilik basın, 121 kişilik protokol ve 9 kişilik engelli tribünü ile 2 bin 830 seyirci koltuğu, 1 engelli asansörü bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, spor salonunun 2 kattan oluşacağına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Merkez salonun yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol antrenman salonu, antrenör odası, hakem odası, soyunma odaları, bireysel oyun salonu, ilk yardım ve sağlık odası, doping test odası, yayın odası, seyirci tuvaletleri, basın çalışma odası, VIP salonları, federasyon odası, idari birimler ve gözlem odası yapılacak."