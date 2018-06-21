24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Giresun CHP milletvekili aday listesi belli oldu. CHP Giresun'dan 4 milletvekili adayı gösterdi. İşte CHP'nin Giresun için milletvekili adayları...

GİRESUN CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 NECATİ TIĞLI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 REŞAT NURİ ÖZDEMİR YÜKSEK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 3 İBRAHİM AKGÜN YÜKSEK EMEKLİ 4 SUAT ÖNDAŞ YÜKSEK MAKİNA TASARIM

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, 24 Haziran’daki seçimlerin önemini vurguladı. Bektaşoğlu, "Ülkemizin, milletimizin, cumhuriyet ve demokrasimizin geleceğini yakından ilgilendiren, önemli ve tarihi bir seçim gerçekleştireceğiz. Bu nedenle bayramı çıktıktan sonra kalan bir haftayı yoğun bir çalışma temposuyla geçireceğiz. Gerçekleri anlatarak, seçimin önemini vurgulayarak ve ikna yöntemlerini kullanarak, özellikle kararsız seçmenlerin partimize ve Cumhurbaşkanı adayımıza oy vermelerini sağlamalıyız. En fazla oyu Giresun’dan alacağız. İlk defa İnce ile birlikte değişimden yana müthiş bir rüzgar esiyor" dedi.

Bektaşoğlu herkesin oyunu kullanmasını isteyerek, "Katılım yüksek olmalı. Bir oyun bile önemi var. Elli artı biri alanın Cumhurbaşkanı seçileceği bir seçim" diye konuştu.



Seçimle birlikte milletvekilliği görevinin de sona ereceğini söyleyen Bektaşoğlu, "Bana Giresun’u ve sizleri temsil etme onurunu yaşattığınız için ayrıca milletvekilliğim süresince bana verdiğiniz, katkı ve destek için teşekkür ediyorum. Görevimi başarıyla yaptığıma inanıyorum. Gönlüm ve vicdanım rahat. Yaşamımın bundan sonraki bölümünde de sizlerin hizmetinde, partimin emrinde olacağım. Ülkemiz ve ilimiz için mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.