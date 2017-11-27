Giresun'da çember daralıyor... Komutanlar bölgeyi havadan inceledi

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında çıkan çatışma sonrası kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Son olarak üst düzey komutanlarda bölgeyi askeri helikopter ile havadan inceledi.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz gün yaşanan sıcak temasın ardından çantalarını ve silahını bırakarak kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Kış yapılanmasına geçmeden askerin düzenlediği operasyonla bölgede ağır darbe alan teröristlerin Karadeniz'den çıkmak için Kandil'den izin istediği fakat bu isteklerin Kandil tarafında reddedildiği erzaklarını bırakarak kaçan teröristlerin hedefinde boş kalan yayla evlerin olduğu öğrenildi.