Giresun'un Güce ilçesinde çalıştıkları inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti.



AA'nın haberine göre, Kemaliye Mahallesi'ndeki evin inşaatında çalışan 32 yaşındaki Muhittin Durdu ve 52 yaşındaki Ali Yiğit, taşıdıkları kolon yapımında kullanılan demirin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.



Durdu ve Yiğit'in cenazeleri, Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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