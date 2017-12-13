Sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ankara Kızılay'daki havadaki balona röveşata atmaya çalışıp başarılı olamayan adamın görüntülerinin ardından bu kez de Giresun'da 'Fareyi tekmeyle kovalayan dede' görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Giresun şehir merkezi Fatih Caddesi üzerinde bir işyerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde yaşlı adam önüne düşen bir fareyi kovalıyor. Kovaladığı fareyi durdurmak içinse yaşlı adam tekmeler savuruyor. Savrulan her tekmeden kaçmayı başaran fare ile yaşlı adamın komik kovalamacası yaşlı adamın son bitirici vuruşu ile bitiyor.

Fare bu vuruşla bir fındık dükkanından içeri giriyor. Bu anlara şahit olan vatandaşlar şaşkınlıkla yaşlı adam ve fareyi izliyor. Giresun'da sosyal medyada paylaşılan 'Fareyi tekmeyle kovalayan dede' nin komik görüntüsü izlenme rekorları kırıyor.

giresun

haberler

balona tekme atan adam

fareyi kovalayan dede