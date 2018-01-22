Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene için getirilen bir mahkum uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevi'nde kaldığı ve sağlık sorunları nedeniyle bugün öğle saatlerinde Giresun'daki Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen mahkum Abdullah Gülle asansöre bineceği sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Gülle hayatını kaybederken, olay yerinde 14 boş kovan tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T. isimli şahıs hemen gözaltına alınırken, olayın geçmişe dayalı kan davası nedeniyle yaşanan husumet sonucu işlendiği öğrenildi.

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