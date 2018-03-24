Giresun'da yürürken kaldırıma takılarak düşen kadın acılar içinde yaklaşık yarım saat ambulans bekledi. Bazı vatandaşlar ise ambulansın geç gelmesine tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, Giresun'un Gazi Caddesi Depboy mevkiinde kaldırıma takılarak yere düşen kadın çevredekilerin yardıma koşmasına rağmen ayağa kalkamadı. Ayağının kırık olduğu ifade edilen kadın için ambulans çağrıldı. Uzun süre düştüğü cadde üzerinde ambulansı bekleyen kadının yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Düştüğü yerde gözyaşlarına hakim olamayan kadının halini gören vatandaşlar ambulansın geç gelmesine de tepki gösterdi.

Bir süre sonra gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

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