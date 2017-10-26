Giresun'da tur otobüsü devrildi: 16 yaralı

Giresun'da, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Dereli ilçesi Pınarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. AA'nın haberine göre kazada otobüsteki 16 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dereli Devlet Hastanesi ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Midibüstekilerin yurt dışında faaliyet gösteren Türk acentelerin temsilcileri olduğu ve gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkisine gittikleri öğrenildi.

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