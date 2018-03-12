Giresun'da üretiliyor, 10 ülkeye gönderiliyor

4 | 9

Fabrikada konveyör, talaş imalat makineleri ve geri dönüşüm filtrasyon cihazı üretimi yaptıklarını anlatan Yaşar, müşteri portföyü arasında otomotiv sanayisi, savunma sanayisi, havacılık ve maden işletmelerinin bulunduğunu ifade etti. Yaşar, ağırlıklı olarak İran, Rusya, Azerbaycan, Hollanda, Bulgaristan ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelere ihracat yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti: