Giresun'da yakalanan terörist nasıl saklandıklarını bir bir anlattı!

Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında geçtiğimiz hafta başında aç kalınca yiyecek bulabilmek için ormandan yerleşim alanına inen Mustafa Tolucan isimli PKK'lı terörist yayla sakinlerinin ihbarı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Terörist sorgusunun ardından araziye çıkartılarak yer göstermesi istendi. Operasyonlar nedeniyle bölgede 3 aydır nefes alamadıklarını belirten teröristin, arazide yer göstermesiyle PKK'lı terörist grubun sürekli yer değiştirdiği çok sayıda sığınak ortaya çıkarıldı.

ATEŞTEN DUMAN ÇIKMASIN DİYE TAŞ KULLANMIŞLAR

İHA'nın haberine göre; Elleri kelepçeli halde araziye götürülen terörist, ormanlık alanda fazla duman çıkarmadan ve dikkat çekmeden nasıl ateş yaktıklarını da uygulamalı olarak anlattı, ateşi yaktıktan sonra da nasıl iz bırakmadıklarını gösterdi.

Tolucan'ın güvenlik güçlerine "Küçük bir çukur açıyoruz. Bunun altına odunlar alev aldığında toprakla temas etmemesi ve duman çıkarmaması için taş koyuyoruz. Sonrasında ateşi yakıyoruz. Testere ile kestiğimiz küçük odunları toprakla temas ettirmiyoruz ki fazla duman çıkarmasın. Sonrasında ateş sönünce iz bırakmamak için o çukuru toprakla kapatıyoruz ki kimse görmesin" dediği görüldü.

Terör örgütü PKK'lı grubun bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahlarla ilgili bilgi veren teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonların sürdüğü kaydedildi.