Giresun kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinde, 2015 yılının Kasım ayında bölgelerden katı ve sıvı atık kabulüne başlayarak düzenli depolamaya geçen Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne kimyasal atıklarının dökülmesi, yöre sakinlerini tedirgin ediyor.
Trabzon’da faaliyet gösteren özel bir şirkete ait bakır madeninin siyanür karışımı kimyasal atıklarının kamyonlar aracılığıyla beldedeki çöp depolama alanına döküldüğünü öne süren yöre sakinleri, bahse konu atıkların madenden alınarak çöp depolama alanına boşaltılma anını cep telefonu kamarasıyla kayda aldı.
Bölgedeki su ihtiyacının karşılandığı su kuyularının bulunduğu alanda yer alan çöp depolama tesisine döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklara ilişkin görüntüleri vatandaşlar, yetkili mercilere ileterek, konunun incelenmesini istedi.
"CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP YAZDIM"
Son zamanlarda Trabzon'da bir madenden alınan cüruf maddesinin de beldedeki çöp tesisine döküldüğünü öne süren ve konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını anlatan Başkan Arslan, şunları söyledi; "Bize gelen şikâyetlerde bu maden cürufu içersinde kanserojen yapan madde olduğu söyleniyor. Biz de bu konuda gerekli incelemeyi yaparak bazı raporlar tuttuk. Gerekli yerlere müracatımızı yaptık. Bu maden cürufunu Trabzon'da dökecek bir yer bulamadılar da mı buraya getiriyorlar anlamadık. Daha önce de bu maddeyi Şebinkarahisar'da bir alana döküyorlarmış, buradaki vatandaşlar isyan edince, şimdi bizim buraya getiriyorlar. Şimdi de bizi zehirliyorlar. Devlet yetkililerimizden bu konuyla ilgilenip buradan numuneler alarak bize doyurucu bir şekilde bildirilmesini ve bu tesisin kapatılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza hitaben bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Solu'ya bir mektup verdim. Mektupta 'Cumhurbaşkanım, bu çöp tesisini görseniz, bunu buraya yapanları buraya gömersiniz' dedim. Ama ne yaptıysak, elimiz kolumuz bağlandı, sesimizi duyuramadık. Biz bu çöp tesissiden ilçe halkı olarak çok rahatsızız. Bir an önce yeklilerin buraya bir çözüm üretmelerini bekliyorum."
"BURAYA ZEHİR DÖKÜYORLAR"
Belde sakini Rıza Keskin de Trabzon'da bir madenden çıkan atıkların, çöp depolama alanına döküldüğünü iddia ederek şöyle konuştu Burası mahkeme tarafından iki kere mühürlenmiş bir tesis. Burası katı atık tesisi olarak geçiyor, ama buraya her şey dökülüyor. Buraya kimyasal, tıbbi atık ve cüruf bile dökülüyor. Buraya bir bakır madenin cürufu dökülüyor ve bu maddenin içinde kanserojen madde olan siyanür olduğunu öğrendik. Bununla ilgili de araştırmasını belde sakinleri olarak biz yapıyoruz. Trabzon'da bir madenden çıkan ve özel idareye ait kamyonların getirdikleri bu cürufu Çavuşlu beldemizdeki bu çöp depolama alanına döktüğünü tespit ettik. Buraya zehir döküyorlar. Daha önceleri de yetkililer tıbbı atıkları da dökmedik demişlerdi, biz tespit ettik, döküyorlar. Bu maden cürufunu da dökmüyoruz dediler, döküyorlar. Eğer siyanür iddiaları doğruysa, resmen burada yaşayan insanları zehirliyorlar. Biz de bu olayı ispatlamak için belde sakinleri olarak var gücümüzle olayı üzerine gidiyoruz.
"TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konu hakkında hazırlayacakları dosyayı ileteceklerini vurgulayan Keskin, şöyle konuştu Bizim en büyük endişemiz bu çöp depolama alanı yanından gecen derenin üzeride bulunana belediyeye ait içme su kuyuları. Bu kuyulardan binlerce kişi su içiyor. Bu cürufun suyu dereyle birlikte su kuyularımıza gidiyor, bu bizi çok endişelendiriyor. Bazı yetkililer buradan gelip numune aldılar, biz o numuneleri nereden adlıklarını merak ediyoruz. Biz bağımsız denetçilerin gelip burayla ilgili tespit yapmasını istiyoruz. Yaptığımız araştırmada bu cürufu Giresun ili Çavuşlu beldesinden başak bir yerin almadığını öğrendik bu da bizi daha tedirgin etti. Burada tesisin altına boru döşendi ve bu borular dereye bırakıldı. Bir de buradaki pis su havuzundan bir boru döşenerek pis suyun direk denize döküldüğünü de tespit ettik. Biz Cevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da ulaştık ve gördük ki burayla ilgili onların eline ulaşan bir bilgi yok. Dolaysıyla Ankara'daki yetkililerin buraya cüruf döküldüğünden de haberi yok, Cumhurbaşkanın da haberi yok. Biz kendisine bir dosya sunup konuyu ileteceğiz
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