Giresun bugün 27. iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Giresun'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'İn yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Giresun'da iftar ve sahur vakitleri...

Giresun iftar saati kaçta? (Giresun iftar vakti) 11 haziran 2018

Giresunlular 27. iftara hazırlanıyor. Dün Giresun'da iftar saat 20.04'te yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20.05'de olacak. Böylelikle 27. oruçta bitmiş olacak.

Giresun sahur ve imsak saati kaçta? (Giresun sahur vakit)

Giresun'da bugün sahur 02.48'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte 27. oruca niyet edildi. 12 haziran salı günü sahur 02.48'e kadar olacak.

GİRESUN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Giresun Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Giresun için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

AYET

(Süleyman peygamber) "Rabbim!" demişti, "Günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver; çünkü sen lütuf sahibisin!"

Sad, 35

HADİS

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülu, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" diye sorduğumda Peygamber (s.a.v) şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni." (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet.) Tirmizi

GİRESUN Merkez

İller ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK İlçe MERKEZ ALUCRA BULANCAK ÇAMOLUK ÇANAKÇI DERELİ DOĞANKENT ESPİYE EYNESİL GÖRELE GÜCE KEŞAP PİRAZİZ ŞEBİNKARAHİSAR TİREBOLU YAĞLIDERE

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:15 05:01 12:29 16:23 19:44 21:23 2 17.05.2018 Perşembe 03:13 05:00 12:29 16:23 19:45 21:25 3 18.05.2018 Cuma 03:12 04:59 12:29 16:24 19:46 21:26 4 19.05.2018 Cumartesi 03:10 04:59 12:29 16:24 19:47 21:28 5 20.05.2018 Pazar 03:09 04:58 12:29 16:24 19:48 21:29 6 21.05.2018 Pazartesi 03:08 04:57 12:29 16:25 19:49 21:31 7 22.05.2018 Salı 03:06 04:56 12:29 16:25 19:50 21:32 8 23.05.2018 Çarşamba 03:05 04:55 12:29 16:25 19:51 21:33 9 24.05.2018 Perşembe 03:04 04:55 12:29 16:25 19:52 21:35 10 25.05.2018 Cuma 03:02 04:54 12:29 16:26 19:53 21:36 11 26.05.2018 Cumartesi 03:01 04:53 12:29 16:26 19:54 21:37 12 27.05.2018 Pazar 03:00 04:53 12:30 16:26 19:54 21:39 13 28.05.2018 Pazartesi 02:59 04:52 12:30 16:27 19:55 21:40 14 29.05.2018 Salı 02:58 04:52 12:30 16:27 19:56 21:41 15 30.05.2018 Çarşamba 02:57 04:51 12:30 16:27 19:57 21:43 16 31.05.2018 Perşembe 02:56 04:51 12:30 16:27 19:58 21:44 17 01.06.2018 Cuma 02:55 04:50 12:30 16:28 19:58 21:45 18 02.06.2018 Cumartesi 02:54 04:50 12:30 16:28 19:59 21:46 19 03.06.2018 Pazar 02:53 04:49 12:31 16:28 20:00 21:47 20 04.06.2018 Pazartesi 02:52 04:49 12:31 16:29 20:01 21:48 21 05.06.2018 Salı 02:52 04:49 12:31 16:29 20:01 21:49 22 06.06.2018 Çarşamba 02:51 04:48 12:31 16:29 20:02 21:50 23 07.06.2018 Perşembe 02:50 04:48 12:31 16:29 20:03 21:51 24 08.06.2018 Cuma 02:50 04:48 12:31 16:30 20:03 21:52 25 09.06.2018 Cumartesi 02:49 04:48 12:32 16:30 20:04 21:53 26 10.06.2018 Pazar 02:49 04:47 12:32 16:30 20:04 21:54 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:48 04:47 12:32 16:30 20:05 21:55 28 12.06.2018 Salı 02:48 04:47 12:32 16:31 20:05 21:55 29 13.06.2018 Çarşamba 02:48 04:47 12:32 16:31 20:06 21:56 30 14.06.2018 Perşembe 02:47 04:47 12:33 16:31 20:06 21:57

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