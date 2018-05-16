2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Giresun ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Giresun'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Giresun iftar vakti.



GİRESUN İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Giresun 'da iftar vakti 19:44 olarak yer almakta.Giresun'da saat 19:44’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.





GİRESUN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Giresun yarın gece 2. sahura kalkacak. Giresun sahur vakti 03:13 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Giresun'da 03:13 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.



ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?



Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.







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