İYİ Parti'nin Giresun için merak edilen milletvekili aday listesi merak ediliyordu. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber Giresun milletvekili adayları belli oldu. İşte Remi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Giresun İYİ Parti milletvekili aday listesi...

GİRESUN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ORHAN ERZURUM YÜKSEK DOKTOR 2 ÜNZİLE YÜKSEL YÜKSEK AVUKAT 3 AHSEN TÜRK YÜKSEK ECZACI 4 OSMAN ÇALIŞKAN YÜKSEK MÜHENDİS

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisince Giresun'nda Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Giresun'da ve Karadeniz'de fındık ile çayın Karadenizlinin çocuklarını evlendirdiği, göçü engellediği, doyduğu stratejik bir ürün demek olduğuna işaret etti.

Akşener, "Fındığa uzanan eller kırılır" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Birincisi bu, ikincisi fındık sadece Giresun, Ordu ve Karadeniz Bölgesi için değil, Türkiye'nin stratejik ürünüyse ona gereken önemi vermeliyiz. Mezara gömmek yerine baş üstünde taşınmalıdır. Bu kardeşiniz, bu ablanız da inşallah sizin oylarınızla cumhurbaşkanı seçildiğimde buradan ilan ediyorum devlet fındık için 15 lira fiyat açıklayacak."

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını kendilerinin başaracağını savunan Akşener, "Öyle güzel bir kadromuz var ki. Ekonomide de, sağlıkta da, tarımda da, dış politikada da vatandaşı, çiftçiyi tarlasına küstürdü bunlar, biz barıştıracağız." diye konuştu.

Teknolojik yatırımların tamamını gençler üzerinde yapacaklarını ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Niçin bizden Google'lar çıkmasın? Niçin bizde Facebook'lar çıkmasın? Niçin bizden Elon Musk'lar çıkmasın? Bizim çocuklarımız arasında var onlar, ama öğretmen mezun eder tayin etmezsen, 5 tane öğretmen çeşidi olursa, ücretli öğretmen sözleşmeli öğretmen, efendim gerçek öğretmen, gayri resmi öğretmen. Öğretmen öğretmendir, hepiniz kadrolu olacaksınız."