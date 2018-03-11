Metin Diyadin yönetimindeki Giresunspor, Mustafa Uğur'la çıkış yakalayan Adana Demirspor'u ağırladı.

Mücadelenin 23. dakikası oynanırken Sezer Özmen'in sakatlığı futbolseverleri üzdü. Ayağı kırılan başarılı savunmacı, bu dakikada oyundan alınırken yerini Adil Demirbağ'a bıraktı.

Adana Demirspor, dakikalar 31'e geldiğinde Theo Mendy ile 1-0 öne geçti.

Konuk ekip ilk yarının sonlarında bir gol daha buldu. Adana Demirspor'da rakip fileleri havalandıran isim Robert Ndip Tambe oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Metin Diyadin, ikinci yarıya Sinan Özbak ve Batuhan Altıntaş değişiklikleriyle başladı. Ev sahibi ekip 57. dakikada gole çok yaklaştı. Penaltı kazanan Giresunspor'da topun başına geçen Çağlar Birinci rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Adana Demirspor maçı 2-0 kazanmayı başardı. Adana temsilcisi bu sonuçla birlikte Mustafa Uğur yönetiminde çıktığı 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ayrıca ligde oynadığı son 4 maçında da rakiplerine boyun eğmedi. Giresunspor'un ise iki haftalık galibiyet serisi sonlandı.