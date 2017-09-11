Giresunspor:3 - Eskişehirspor: 1 (MAÇ SONUCU)

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Eskişehirspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Dmytro Korkisho ile 1-0 öne geçti. Bu golün 20 dakika sonrasında Recep Aydın farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor zaman zaman Giresunspor kalesine gelse de 3. bölgedeki etkisizliği golü konuk ekibe uzun süre getirmedi. Maurice Dale ise 79. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bu golün ardından Giresunspor kalesine yüklenen Eskişehirspor, Semih Şentürk'ün 90. dakikada attığı golle skoru belirledi ve mücadele Giresunspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Akın Çorap Giresunspor bu 3 puanla birlikte puanını 10'a çıkardı ve haftayı 2. sırada kapattı. Eskişehirspor ise 4 haftada topladığı 2 puanla 16. sırada yer aldı.
SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISINA KATILMADI
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında konul ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Metin Diyadin, değerlendirmelerde bulundu. Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise basın toplantısına gelmedi.
DİYADİN: ''MAÇI BİZ HAK ETTİK''
Eskişehir'in bireysel olarak iyi bir takım olduğunu belirten Diyadin, "Bireysel anlamda Eskişehir iyi ancak tempo olarak biz daha iyi olduğumuzu biliyorduk. Kanatları iyi kullanmamız gerekiyordu ilk yarı çok doğru yaptık kaçırdığımız goller de var ilk yarı istediğimiz skoru aldıktan sonra ikinci yarı daha dengeli oynadık. Takım savunmasını da iyi yaptık başından sonuna kadar oyun ve gol pozisyonu anlamında üstün olduğumuz maçı kazandık. Lig devam diyor Sevinç'imizi yaşayıp yola devam edeceğiz. Her maça final maçı gibi motive olmamız gerekiyor bu işin bir anlık motive hataları farklı şeyler doğurabilir başından sonuna kadar hak ettiğimiz maçı kazandık" dedi. Öte yandan maçın ardından düzenlene basın toplantısına takımı 3-1 yenilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın katılmadı.
- Giresunspor-Eskişehirspor
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