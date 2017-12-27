TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GİRESUNSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de ilk devreyi 36 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir'e kupada büyük şok! Turuncu-Lacivertli İstanbul temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Atatürk Stadı'nda oyanan karşılaşmanın 14. dakikasında Giresunspor, Diabang Dialiba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Mauricio Dale skoru 2-0 yapan isim oldu.

71. dakikada Dmytro Korkishko, Başakşehir ceza alanı içerisinde Uğur Uçar'un müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk beyaz noktayı işaret etti. Penaltıyı 'Panenka' vuruşuyla gole çeviren Korkishko durumu 3-0 yaptı.

74. dakikada Mevlüt Erdinç farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor sahadan galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

Öte yandan Başakşehir'de, izin verilen yabancı futbolculardan Emmanuel Adebayor, Marcio Mossoro, Junior Caicara, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Eljero Elia, Edin Visca ve Aurelien Chedjou maç kadrosuna alınmadı.

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: 3 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Erkan Akbulut

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 86 Mehmet Akyüz), Dodo, Dimitriadis, Korkishko (Dk. 79 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 88 Oğuzhan Öztürk), Dale

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Uğur Uçar (Dk. 82 Attamah), Da Costa, Egemen Korkmaz, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir (Dk. 66 Gökhan İnler), Hakan Özmert, Tunay Torun, İrfan Can Kahveci, Krem Frei, Mevlüt Erdinç

GOLLER: Dk. 14 Dialiba, Dk. 65 Mert Günok (kendi kalesine), Dk. 72 Korkishko (penaltıdan) (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 75 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Caner Arıcı, Dk. 74 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor) Dk. 31 Hakan Özmert, Dk. 74 Egemen Korkmaz, Dk. 90+3 Tunay Torun (Medipol Başakşehir)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

14. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Korkishko'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas gerisinde yükselen Dialiba kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dodo önündeki oyuncuları çalımlayarak altıpas içerisinde şutunu attı ancak top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Maçın ilk yarısı Akın Çorap Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

65. dakikada ev sahibi takım ikinci golü buldu. Caner Arıcı'nın sağdan ortasında Dale yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Mert Günok'un sırtına çarparak filelere gitti: 2-0

70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Korkishko'ya Uğur Uçar'ın yaptığı müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada penaltı atışını kullanan Korkishko, takımını 3-0 öne geçirdi.

75. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'e düşürdü. İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışında kafayla topa dokunan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dodo pasını Oğuzhan Öztürk'e aktırdı. Oğuzhan'ın vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor Başakşehir