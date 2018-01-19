Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşen TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, sarı-lacivertlileri en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi Giresun'da ağırlamanın kendileri için bir onur olduğunu belirtti.

Giresun'un futbolun çok sevildiği bir şehir olduğuna dikkati çeken Bozbağ, "İnşallah Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'yi en güzel şekilde ağırlayacağız. Güzel bir karşılaşma olacaktır, stadın tamamen dolacağını düşünüyorum. Şehrimizin tanıtımı açısından da bu eşleşme iyi oldu." dedi.

Kupada 2 yıl önce Fenerbahçe ile aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Bozbağ, "Allah'ın bir hikmeti. İki yıl önce Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştık. İki yıl sonra yine karşılaşıyoruz. Biz bu yıl turu geçip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimize güveniyoruz, tur atlamak için tüm gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Giresunspor ile Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer almış, 35 yıl sonra maç için Giresun'a gelen sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde İstanbul'da oynanan müsabakadan da 6-1 galip ayrılmıştı.

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