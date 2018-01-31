Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'u deplasmanda Fernandao'unun son dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, geçen hafta sonu oynanan Trabzonspor maçı kadrosunda değişikliklere gitti. Sarı-lacivertlilerde Volkan yerine Kameni, İsmail, Alper ve Dirar yerine Samed, Oğuz Kağan ve Eljif Elmas 11'de forma giydi.





Giresunspor - Fenerbahçe















































































Giresunspor - Fenerbahçe

Maçın ilk golü 26. dakikada geldi: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hasan Ali ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktada Eljif Elmas, meşin yuvarlağı arka direğe doğru aşırdı. Gelen topa yükselen Mehmet Topal kafa vuruşunu yaptı ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Akın Çorap Giresunspor, 52. dakikada penaltı kazandı: Boubacar Diabang'ın ara pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jones Carioca son çizgiye inmek isterken rakibi Mauricio Isla'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti. Ev sahibi ekipte topun başına gelen Dodo, vuruşundan yararlanamadı ve top dışarı çıktı.

Dakikalar 73'e geldiğinde Giresunspor beraberliği yakaladı: Sağ kanatta topla buluşan Caner Arıcı son çizgiye inerek ortasını altıpas çizgisine doğru gönderdi. Savunmanın kafa ile karşıladığı top ceza yayı gerisinde Recep Aydın'nın önünde kaldı. Recep gelen topu bekletmeden tekrar sol direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Jones Carioca vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi.

Giresunspor, 85. dakikada bir gol daha buldu ancak hakemler ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Fenerbahçe'de son dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Fernandao gole çevirdi ve maçı 2-1 kazandı

Bu maçın rövanşı, 7 Şubat'ta Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynadıkları Adanaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

Yeşil-beyazlılarda Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Hüsamettin Tut, Sinan Özkan ve Fatih Atik yedekler arasında yer alırken, Korkishko ile sakatlığı bulunan Dimitriadis kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yerine Recep Aydın, Murat Gürbüzerol, Jones, Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Batuhan Altıntaş oynadı. Yeni transfer Mustafa Batuhan Altıntaş ilk kez Akın Çorap Giresunspor formasıyla sahaya çıktı.

TRİBÜNLER DOLU

Akın Çorap Giresunspor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Giresun deplasmanında destekledi.