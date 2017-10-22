Giresunspor Manisaspor maç sonucu | TFF 1. Lig toplu sonuçlar

TFF 1. Lig'in 9. haftasında zirve yarışında bulunan Giresunspor, 16. sıradaki Manisaspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın tek golü, 60. dakikada geldi.

Manisaspor'da Iyayi Atiemwen, attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Teknik direktörlüğe geçen günlerde Fatih Tekke'yi getiren Manisaspor, Denizlispor'la berabere kaldıktan sonra ilk galibiyetini aldı. EV sahibi ekip bu sonuçla 16 puanda kalırken konuk ekip puanını 7'ye yükseltti ve kritik bir galibiyet aldı.

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