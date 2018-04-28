Giresunspor - Samsunspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Giresunspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Samsunspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. 41 puanlı Giresunspor 12. sırada bulunuyor, Samsunspor 35 puana sahip ve 16. sırada. Giresunspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Samsunspor son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 266 kodlu maçı oynayanlar; Giresunspor galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Samsunspor galibiyet oranı 2.30. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Giresunspor önceki hafta Denizlispor mücadelesinde 2-1 yenildi.

Samsunspor ise Göztepe maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Giresunspor, 19 gol attı ve 14 gol yedi.

Samsunspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Samsunspor, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.