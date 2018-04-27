Giresunspor - Samsunspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Giresunspor ile Samsunspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. 41 puanlı Giresunspor 12. sırada bulunuyor, Samsunspor 35 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Giresunspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Samsunspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 266 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Giresunspor kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Samsunspor sahadan galip ayrılırsa 2.65 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Giresunspor son hafta oynanan Denizlispor maçında 2-1 yenildi.

Samsunspor ise Göztepe maçında 1-2 yenildi.

Giresunspor, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 14 gol yedi.

Samsunspor, dış sahada 1 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Samsunspor 12 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.