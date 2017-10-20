Girişimcilik - yatırım

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, mobil teknolojilerin yaygınlaşması her alanda hayatı kolaylaştırırken, tüketicilere de belli avantajlar sunuyor. Bu noktadan hareketle faaliyetlerine 4 yıl önce başlayan Blesh isimli yerli bir girişim, kapalı alanlarda veri dağıtım teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyor.

Adını ‘Bluetooth Low Energy Smart Hub’ın (Bluetooth düşük enerji akıllı merkezi) kısaltmasından alan Blesh, son tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik mesajların, doğru zaman ve doğru yerde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Devrim Sönmez, Uğur Gökdere ve Selçuk Kızılkaya’nın girişimiyle 2013’te kuruldu. Markaların müşterileriyle iletişim kurmalarını sağladıklarını kaydeden Blesh CTO’su ve Kurucu Ortağı Uğur Gökdere, “Kapalı veya açık alanlara yerleştirilen Blesh cihazları, radyo sinyalleri yayınlayarak kapsama alanındaki mobil cihazlarla etkileşime geçiyor. Cihazlar, 50 metre veya daha yakında bir akıllı telefonla karşılaştığında, telefondaki uygulama aracılığıyla farklı içeriklerin müşteriye sunulmasını sağlıyor” diye konuştu.

ORTADOĞU’YA VE ABD’YE AÇILACAK

Tüketicilerin mağaza içindeki gezinti rotasını ve sürelerini belirleyerek şirketlere veri sağladıklarını kaydeden Gökdere, “Aylık 200 milyonu aşan işlemden elde ettiğimiz veriler, bize tüketicilerin davranışları, tercihleri ve istekleri konusunda temel veriler sağlıyor ve onlarla çok daha hedefli iletişim yapılmasına destek oluyor” dedi. 2016’da 4 milyon dolarlık Seri A yatırımı aldıklarının bilgisini paylaşan Gökdere, “Beacon’larımız, 15 bini aşkın noktada yer alıyor.

90’ın üzerinde mobil uygulamaya (App) entegre olan Bleshbeacon platformu, bu uygulamaların toplam aktif indirilme rakamı göz önüne alındığında 20 milyon kişiye lokasyon hedefli ulaşma potansiyeline sahip” dedi. 2017 sonunda Türkiye genelinde 120 bin sensör ağına ulaşabilmeyi ve mobil uygulama network’ünü de 50 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gökdere, “Silikon Vadisi ve Atlanta’da birer ofisimiz bulunuyor. Türkiye’de yakaladığımız başarıyı ABD ve Ortadoğu’ya taşımaya hazırlanıyoruz” dedi.

KİM HANGİ REYONDA NE KADAR VAKİT HARCADI

Blesh’in bir beacon teknolojisi olduğunu kaydeden Uğur Gökdere, “Bluetooth Smart teknolojisiyle mikro konum verilerini yönetiyoruz” dedi. Beacon ismi, düşük enerjili Bluetooth’u kullanarak konum bilgisi sağlayan teknolojileri tanımlamak için kullanılıyor. Beacon teknolojisine sahip cihazlar yakınlarında bulunan akıllı telefonlarla etkileşime geçebiliyor. Bu sayede bir mağazaya giren müşterinin, hangi reyonda daha çok vakit geçirdiği ve hangi ürünlere ilgi duyduğu öğrenilebiliyor. Hatta mağaza önünden geçen kişilerin ilgi alanları ve geçmiş alışveriş deneyimlerine göre anlık kampanya önerilebiliyor.

GOOGLE’A CIHAZ ÜRETIYOR

Bankacılık ve sigortacılık, perakende, otomotiv, havacılık, kamu ve belediyeler, etkinlikler ve sağlık sektörlerindeki şirketlere çözüm sunduklarını belirten Uğur Gökdere, “Partnerlerimiz arasında Samsung, Volkswagen, DenizBank ve Migros gibi kurumlar yer alıyor. Nesnelerin interneti alanında Google ve Intel gibi teknoloji devlerinin de iş ortağıyız” dedi. Gökdere, “Google’ın Physical Web projesinin beacon cihazlarını geliştiren ve dünyada satmaya başlayan ilk şirketiz. 2014 yılı sonunda satışa çıkan beacon’ların satışını başta İngiltere, ABD, Kanada ve Almanya olmak üzere 35’in üstünde ülkeye gerçekleştirdik” dedi.

'FİNTECH GİRİŞİMLERİ İLE YATIRIMA DA İŞBİRLİĞİNE DE AÇIĞIZ'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, fintech’lerin ve startup’ların farklı modellerle değer yaratma zincirine katkıda bulundukları sürece iş ortaklığına aday olduklarını belirtti. Webrazzi Summit 2017 etkinliğinin açılış oturumuna katılan Adnan Bali, “Hizmet ya da ürün sunan herhangi bir şirket ölçeği ne olursa olsun, işbirliklerine açık olmalıdır. Fintech ve diğer alanlardaki girişimler, değer yaratmaya devam ettikçe işbirliklerine açığız. Her şeyi sizin yapmanız daha iyi, daha verimli olmayabilir” dedi. İş Bankası’nın girişimlerle yakından ilgili olduğunu belirten Adnan Bali, “Girişimlere yatırım yapmaya hazırız” dedi.

‘ÇİN’DE İNOVASYON MERKEZİ AÇACAĞIZ’

Çin’de de bir inovasyon merkezi açacaklarınının bilgisini paylaşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “İlerleyen dönemde Hindistan’da da bir inovasyon merkezi açabiliriz. Londra ve İsrail gibi önemli girişim ekosistemleri de takibimizde” diye konuştu. Silikon Vadisi’nde inovasyon merkezi açtıklarını hatırlatan Bali, “Gençlerimizi Silikon Vadisi’ne götürerek, oradan buraya ve buradan da oraya bilgi akışı yaratmalarını sağladık. Oradaki merkezimizde nelerin üretildiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

‘ESNEK ÇALIŞABILMEK STARTUP’IN AVANTAJIDIR’

Geleneksel paradigmayla iş yapabileceğini zanneden şirketlerin kaybetmeye mahkûm olduğunu söyleyen Adnan Bali, “Büyük şirketler belirli bir süreden sonra hantallaşabiliyor. Startup’lar ve fintech’lerin ise en önemli özelliklerinden biri esnek olmalarıdır” dedi. Bankacılığın dijitalleşme sonucunda kişiye özel hizmete dönüşeceğini aktaran Bali, “Çağımızın insanı, bir grubun parçası olmayı değil kendisine özel hizmet bekliyor” diye konuştu.

ARMUT YURTDIŞINA HOMERUN İLE AÇILDI

Ev hizmetleri alanında faaliyet gösteren yerli girişim Armut, HomeRun markasıyla yeni pazarlara açılıyor. İlk olarak ağustos ayında ABD lansmanını yapan HomeRun, İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır’da da faaliyete başladı. Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, “2018’de gelirimizin yüzde 20’sinin yabancı pazarlardan gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde HomeRun markamızı farklı pazarlara taşımaya devam edeceğiz” dedi.

İNGİLİZ GAZETEDEN STARTUP'LARA 55 MİLYON DOLARLIK KAYNAK

İngiltere’nin 196 yıllık gazetesi The Guardian, 55 milyon dolarlık bir girişim sermayesi fonu kurduğunu açıkladı. Guardian’ın fonunun medya teknolojileri alanında çalışmalar yapan girişimlere yatırım yapacağı açıklandı. Guardian Medya Grubu CEO’su David Pemsel, “Medyadaki değişime ayak uydurmak için kurduğumuz fon, inovasyonu ve yeni fikirleri gazetemize taşıyacak” dedi. Uzmanlar, elindeki varlıklarının değeri 1.3 milyar doları bulan gazetenin kardeş kuruluşu Guardian Medya Grubu’nun, son yıllarda oluşan on milyonlarca dolarlık zararını kurulan fon sayesinde telafi edebileceğini belirtiyor.

STARTERSHUB'DAN 9 GİRİŞİME 250 BİN DOLARA KADAR YATIRIM

StartersHub’ın girişim geliştirme programı StartersHub XO programını başarıyla tamamlayan 9 girişim, StartersHub’dan 250 bin dolara kadar yatırım almaya hak kazandı. Ana partnerleri İş Bankası, Microsoft, Intel ve Gedik Yatırım olan StartersHub XO’nun 2017 programının odak alanları nesnelerin interneti, büyük veri ve finansal teknolojiler oldu. Seçilen 15 girişim, 6 ay süren program boyunca ürünlerini en doğru şekilde pazara çıkarmak için ihtiyaçları doğrultusunda mentorlarla görüştü ve eğitimlerden faydalandı. Programı başarıyla tamamlayan ve “Demo Day” etkinliğinde de yatırımcılar ile bir araya gelen 9 girişim ise, EyeDius, Kimola, Noffix, Onlock, Ottoo, Pastel Innovation, Paym.es, Servo Kiosk ve TagPay olarak açıklandı. StartersHub kurucularından Ersin Pamuksüzer, “Girişimlerimizin global başarılarına şahit olabilmek için kolları sıvadık” dedi.

TOFAŞ'TAN GİRİŞİMCİYE ÖZEL İNOVASYON PROGRAMI

Tofaş’ın kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı Aklım Fikrim Fiat’ın ikincisine katılım için başvurular başladı. 15 Aralık tarihine kadar başvuruların alınacağı programa kabul edilen projelere Tofaş’la işbirliği şansı verilecek. Tofaş İş Geliştirme Direktörü Türker Gürtekin, “Program, yenilikçi girişimlere destek vermek ve onları hayata geçirmek üzere Tofaş, Kworks, Keiretsu Forum ve İTÜ Çekirdek işbirliği ile tasarlandı” dedi.

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