Giro d'Italia bisiklet yarışının Kudüs'te başlamasına tepki

Dünyanın önemli uluslararası bisiklet yarışlarından olan Giro D'Italia'nın bu sene Kudüs'ten başlatılması İtalya'da hükümete ve organizatörlere tepki gösterilmesine neden oldu.
4-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Giro d'Italia geçen Cuma günü Kudüs'te start aldı. Bu yıl 101. kez düzenlenen yarışta ilk kez başlangıç noktası olarak Avrupa dışından bir kent seçildi. Giro d'Italia'nın İsrail'in Hayfa, Tel Aviv, Beerşeba ve Eilat kentlerinden geçtikten sonra İtalya'ya taşınması planlanıyor.
Yarışın İsrail hükümeti ile işbirliği içinde düzenlenen ilk etabı ise İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik hak ihlalleri, Kudüs'ün statüsü ve İtalya'nın bu mevzudaki politikası ile ilgili tartışmalara yol açtı.
İtalya resmi olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasa da, bisiklet yarışı organizasyonuyla bu yönde bir adım attığı gerekçesiyle eleştirilere hedef oluyor. Giro d'Italia organizatörlerine ve İtalyan hükümetine Kudüs'ün "işgalini meşrulaştırma" suçlamaları yöneltiliyor.
Giro d'Italia'nın programı geçen Kasım ayında açıklandığında, başlangıç noktası "Batı Kudüs" olarak anılıyordu. Ancak Kudüs'ün tamamı üzerinde hak iddia eden İsrail hükümetinin bu ifadeye tepki göstererek "İsrail'in başkenti olan Kudüs'ün batısı-doğusu yoktur. Tek ve birleşik bir Kudüs vardır. Bu ifade değişmezse İsrail hükümeti etkinliğin ortaklığından çekilecektir" şeklinde bir açıklama yapması üzerine organizatörler "Batı Kudüs" ifadesini "Kudüs" olarak değiştirmişti.
Filistinlilerin ve insan hakları örgütlerinin tepkilerine rağmen yarışın geçen Cuma günü Kudüs'te başlaması tartışmayı yeniden alevlendirdi.
Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Yarış, Filistinlilerin evlerinin yıkılması, yasadışı yerleşim inşaları ve bir dizi hareket kısıtlamasıyla karşılaştıkları Doğu Kudüs'ün hemen yanıbaşında başlıyor" denildi. Uluslararası Af Örgütü, "Giro d'Italia'nın organizatörlerine yarışı nerede başlatıp başlatmayacaklarını söyleyecek değiliz. Fakat yarışın Kudüs'ten başlatılması, İsrail'in sıkıntılı insan hakları sicilinin de kaçınılmaz olarak gündeme taşınacağı anlamına geliyor. Kudüs'teki yetkililer Giro d'Italia'nın ışıltısının İsrail'in insan hakları sicilindeki bazı lekeleri 'sporla yıkayarak' temizleme etkisi yaratacağını düşünmüş olabilir. Fakat tam tersine dikkatlerin yeniden bunlara çevrilmesine yol açması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.
İtalya'da Filistin halkına destek vermeleriyle tanınan sol kanattaki siyasetçilerden de tepki geldi. Eşit ve Özgürler Partisi'nden (LeU) Roberto Speranza ve Arturo Scotto, İtalyan Spor Bakanı ve hükümete yönelik bir açık mektup yazarak Giro d'Italia'nın Kudüs'ten başlatılmasını eleştirdi. Açık mektupta, "Kudüs herhangi bir kent değildir. Spor halkları birleştirebilir ama aynı zamanda tehlikeli bir emsal teşkil ederek halklar arasındaki ayrılığı daha da açabilir, kine ve yanlış anlamalara neden olabilir... Giro d'Italia meselesi yalnızca sportif bir mesele değildir. Mevzu bahis olan ülkemizin dış politikasıdır... Sevgili (Spor Bakanı) Luca Lotti ve sevgili hükümet, eğer değişen bir şey varsa bunu hemen söylemeniz gerekir" denildi.
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