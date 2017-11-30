Giro D’Italia bisiklet yarışında 'Batı Kudüs' krizi

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Dünyanın en önemli bisiklet yarışlarından olan Giro D'Italia'nın gelecek yılki programında "Batı Kudüs" ifadesinin kullanılması İsrail'den tepki çekti. İsrail'in yarıştan çekilme tehdidi üzerine İtalyan organizatörler "Batı Kudüs" ifadesini "Kudüs" olarak değiştirdi.

4 Mayıs 2018'de start alacak olan 101. Giro D'Italia'nın başlangıç noktası olarak ilk kez Avrupa dışından bir şehir, Kudüs seçildi.

İsrail yönetimi ile işbirliği içinde belirlenen programa göre, Kudüs'te başlayacak olan yarış Hayfa, Tel Aviv, Beerşeba ve Eilat kentlerinden de geçecek.

Ancak dün açıklanan programda Giro D'Italia'nın İtalyan organizatörleri, başlangıç noktasını "Batı Kudüs" olarak belirtti. "Batı Kudüs" ifadesi, Kudüs'ün tamamı üzerinde hak iddia eden İsrail yönetiminin tepkisini çekti.

Yarışın organizasyonuna dahil olan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev ile Turizm Bakanı Yariv Levin, bu ifade değiştirilmezse yarıştan geri çekilme tehdidinde bulundu.

İsrail'in tepkisi üzerine değiştirildi

Bakanların ortak açıklamasında, "İsrail'in başkenti olan Kudüs'ün batısı doğusu yoktur. Tek ve birleşik bir Kudüs vardır. Bu ifade değişmezse İsrail hükümeti etkinliğin ortaklığından çekilecektir" denildi.

İsrail'in tepkisi üzerine organizatör şirket RCS Sport, bugün "Batı Kudüs" ifadesini "Kudüs" olarak düzeltti. Şirketten yapılan açıklamada, yarışın lojistik olarak Kudüs kentinin o tarafında yapılacağı gerekçesiyle "batı" ifadesine yer verildiği belirtildi. Açıklamada, "Hiçbir siyasi anlam ifade içermeyen bu ifade, Giro D'Italia ile alakalı her türlü malzemeden çıkarılmıştır" denildi.

İsrailli bakanlar Regev ve Levin de bunun üzerine yeni bir açıklama yaptı ve "Giro'nun yönetimiyle varılan anlaşmadan memnunuz" dedi.