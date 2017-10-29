Girona: 2 - Real Madrid: 1

La Liga 10. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaştı.

Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri nedeniyle ülkede yaşanan krizden dolayı İspanyol ve Katalan yerel polisi tarafından "yüksek riskli" görülen maçta Real Madrid şok yaşadı.

12. dakikada Isco ile öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı bu skorla bitirdi. 2. yarıda ise 54'de Stuani skoru eşitledi. 4 dakika sonra Portu, Katalan ekibini öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Girona, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Girona, 12 puana yükseldi. Real Madrid, 20 puanda kaldı; lider Barcelona'nın 8, 2. sıradaki Valencia'nın 4 puan gerisine düştüler.