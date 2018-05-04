Girona - Eibar maçı rakamları

Girona ve Eibar, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. Girona 48 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Eibar 44 puanda ve 12. sırada. Girona son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Eibar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 105. İddaa'da Girona kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Eibar kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Girona son hafta oynanan Eibar maçında 1-1 berabere kaldı.

Eibar, Girona karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Girona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Girona, kendi sahasında 25 gol attı, 17 gol yedi.

Eibar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eibar, 12 gol atarken 28 gol yedi.