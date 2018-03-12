Brezilya, yeni bir ulusararası model kazandı. Gazete Habertürk'teki habere göre; henüz 16 yaşındaki Paula La Croix (16), podyumlara 2 yıl önce veda eden vatandaşı Gisele Bündchen’le (37) benzerliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Şimdiden Instagram’da 258 binden fazla takipçi edinen Croix, yapılan benzetmelerin kendisini onurlandırdığını söylüyor.

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