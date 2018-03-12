HT Magazin'de yer alan habere göre, Türk ve Rumen turizmcilerin katıldığı Bükreş’teki turizm fuarı kapsamında düzenlenen davette ünlü elektro keman sanatçısı Gisele Tavilson ve popçu Birol Tokat sahneye çıktı.



Erdal Özkök’ün verdiği davet, işadamının 5 sene önce açtığı ve Bükreş’in en popüler restoranlarından biri haline gelen bir mekanda gerçekleşti.



Dans ederken keman çalmasıyla ünlenen Türk sanatçı Tavilson’ın şovu ilgiyle izlendi. Gecenin sonunda ünlü pop şarkıcısı Birol Tokat Türkçe ve İngilizce şarkılarıyla davetlileri coşturdu.

Halatla tavana bağlıyken yaptığı dans ve keman gösterileriyle adını duyuran Gisele Tavilson’a sahnede başarılı popçu Birol Tokat eşlik etti.