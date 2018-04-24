Galatasaray'da Gençlerbirliği’ne karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından Fatih Terim’den kesik yiyen ve M.Başakşehir ile Alanya karşılaşmalarında formasını Denayer’e kaptıran Maicon, Beşiktaş derbisinde ‘mecburiyetten’ ilk 11’de sahaya çıkacak...

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Alanya deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz’in yerine Denayer’le birlikte savunmada yer alacak olan Brezilyalı stoper, yeniden Terim’in gözüne girmek için mücadele edecek. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Akhisar maçında görev alan ancak kötü performansının yanı sıra gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakıp Cimbom’un elenmesinde önemli rol oynayan Maicon’un, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandığı öğrenildi. Akhisar maçının ardından sezon sonunda yolların ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki stoper, şampiyonluğun kilidini açacak maçta iyi oynayıp kendisiyle ilgili olumsuz algıyı kırmak istiyor.

2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR



Galatasaray’dan yılda 2.2 milyon Euro net ücret alan Maicon, aynı parayı Avrupa ülkelerinde bulamayacağını biliyor. Daha önce Porto’yla Şampiyonlar Ligi atmosferini defalarca yaşayan deneyimli oyuncu, Cimbom’da şampiyonluk yaşayıp seneye de yeniden ‘Devler Ligi’nde boy göstermenin planlarını yapıyor. Eğer bu son şansını iyi değerlendirirse Maicon yeni sezonda da takımda kalacak. Aksi olursa tecrübeli stoper satış listesine konulacak.

SİNAN GÜMÜŞ 11'E Mİ KULÜBEYE Mİ?



Aytemiz Alanya maçının son dakikalarında ‘Altın gol’ atıp 3 puanı koparan Sinan Gümüş, yine bir derbi maçı öncesi adından söz ettirmeyi başardı. Kadıköy’de oynanan F.Bahçe derbisinden bir hafta önce de sonradan oyuna girdiği Konya maçında 1 gol ve 1 asistle galibiyeti getiren genç yetenek, bu kez de Beşiktaş derbisi için 11’e göz kırptı. F.Bahçe derbisinde Sinan’ı yedek soyunduran Terim, ilk 11’deki tercihini Feghouli’den yana kullanmıştı. İmparator, Sinan’ın sonradan oyuna dahil olduğunda daha etkili olması nedeniyle yine genç öğrencisini yedek kuvvet olarak kenarda tutabilir. Sinan’a 11’de yer açılması konusunda Belhanda’nın idman performansları belirleyici rol oynayacak. Terim’in, formsuz görüntüsü sürmesi halinde Faslı yıldızı kenara çekerek, Feghouli’yi 10 numaraya kaydırıp boşalacak sağ kanada Sinan’ı monte edebileceği bildirildi.