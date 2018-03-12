Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Giuliano maçlarda pas alamamaktan yakındı... Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ikinci golü atan Brezilyalı yıldız, “Gol atabilmem için bir arkadaşımın bana pas vermesi lazım. Bu şekilde düşündüğümüzde bu oyunun bir takım oyunu olduğunu, tamamen golün kolektif bir şekilde ortaya çıktığını anlayabiliriz. her zaman da bunu takım olarak söylüyoruz. Eğer biz kazanıyorsak, hep birlikte kazanıyoruz. Önemli olan takımın kazanmasıdır” dedi.

‘TEPKİ KOYMAK GEREK’

Brezilyalı oyuncu, “Ligde oynadığımız son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldık. İki mağlubiyetin ardından lig yarışına devam edebilmek için bir tepki ortaya koyma mecburiyetindesiniz. Tamamen bu düşüncelerle sahaya çıktık. Evet, maça iyi bir başlangıç yapamadık; çünkü karşımızda dirençli bir takım vardı. Ama biz istediğimiz o golü atmayı başardık. Bizim için en önemlisi gol yememekti ve bunu hep konuştuk. Gol atma konusunda sıkıtımız yok ve gol atmaya alışkın bir takımız” diye konuştu.

JOSEF: SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Josef de Souza, kazanılan 3 puanın önemine değindi... Brezilyalı yıldız, “Kazanmak çok önemliydi. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Teknik olarak çok iyi değildik, topa çok fazla sahip olamadık. Ancak özgüvenimizi kazanmak için 3 puan çok önemliydi. Dediğim gibi teknik olarak iyi olmasak da herkes istekliydi. Her galibiyet özgüven açısından çok önemli. Özellikle üst üste aldığımız iki mağlubiyetten sonra Malatya ile deplasmanda oynadığımız maç bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzde bir derbi maçı var. Bütün taraftarımızı stadımıza bekliyoruz. Biz de bu şampiyonluk yolunda sonuna kadar savaşacağız” diye konuştu.

FORMAYI ALAMADI, POLİSE YAKALANDI

Maçın sonunda Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Sarı-Lacivertli genç taraftarlardan biri sahaya girip Josef de Souza’ya sarılarak formasını almaya çalıştı. Ancak emniyet güçleri bunu engelledi. Gencin fazlasıyla üzüldüğünü gören kaptan Volkan Demirel hem formasını çıkartıp taraftara verdi hem de onu polislerin elinden kurtardı.

FERNANDAO: KRİTİK VİRAJI DÖNDÜK

Jose Fernandao, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi... Brezilyalı oyuncu, “Zor ve sert bir zeminde oynadık. Aynı zamanda zorlu bir karşılaşma olacağının bilincindeydik. Bizim için en önemlisi galibiyetti ve bu galibiyetten dolayı tebriği hak ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir galibiyet aldık ve kritik bir virajı döndük. Şimdi önümüzde bir derbi maçı var. Galatasaray ile kendi sahamızda oynayacağız. İyi bir şekilde dilenip, iyi bir şekilde çalışıp o maça hazır olmak ve istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.