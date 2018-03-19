Giuliano, Galatasaray karşısında galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Brezilyalı yıldız, “Derbide tek eksik noktamız goldü. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şanslar da yakaladık ama golü bulamadık. Futbol böyle... Bazen pozisyonlara giriyor ama gol atamıyorsunuz. Bizim için de eksik olan buydu. Taraftarımız gerçekten harika bir atmosfer yarattı. Onlara galibiyet vermek istedik. Çok güzel bir geceydi. Bu yüzden onlara galibiyet veremediğimiz için çok daha fazla üzgünüz. Ama lig bitmedi, önümüzde 8 final maçımız var. Elimizden geleni yapacağız. Onları mutlu etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Brezilya Milli Takımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Giuliano, “Milli takıma çağırılamadığım için elbette üzgünüm ama oraya gitmek gerçekten kolay değil. Çok iyi oyuncular var. Ben de tekrar seçilmek için elimden geleni yapacağım. Koç açıklama yaptı, şansımızın olduğunu söyledi. Ben de çalışmaya devam edeceğim. Hala umudum var. Koçun açıklamaları ortada zaten. Elimden geleni yapacağım ve Dünya Kupası’nda yer almak için büyük gayret göstereceğim” dedi.

PRİM KABUSU SÜRÜYOR!

İlk yarıdaki son 6 maç için belirlenen 1 milyon Euro’luk prim ile ikinci yarının başında ilk 3 ve sonraki 3 mücadele için konulan primi elde edemeyen futbolcuların prim kabusu sürüyor. Galatasaray derbisi için koyulan 1 milyon Euro’luk primi de kazanamayan oyuncular bu konuda sıkıntı yaşıyorlar.