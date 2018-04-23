Fenerbahçe'nin bu yaz Zenit'ten kadrosuna olaylı şekilde kattığı Giuliano, ligdeki formunu sürdürmeye devam ediyor! Antalyaspor maçına da damga vuran Sambacı, kırmızı-beyazlılara karşı 1 gol 3 asistle oynadı!

14. dakikada Aatif'ın attığı golde payı olan Giuliano, Soldado'nun attığı golün de pasını veren isimdi.

Maçıni kinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Sambacı, dakikalar 62'ye geldiğinde bu kez ağları kendisi havalandırdı. Gelişen atakta Nabil Dirar'ın güzel asistini gole çeviren Giuliano, 89. dakika oynanırken gol perdesini kapatan Mathieu Valbuena'ya da servis yaptı.

Maçı 3 asistle tamamlayan Giuliano, bunu daha kariyerinde daha önce yapamamıştı. Eylül 2016'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e karşı iki asist yapan Giuliano, kariyerinde bir ilki yaşadı.