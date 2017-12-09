"Belki bir Alex değil" ama olma yolunda ilerliyor; istatistikler de bunu söylüyor. Fenerbahçe’nin Zenit’ten transferi Giuliano, takımını sırtlamaya devam ediyor. Son haftalarda müthiş form yakalayan Sambacı, Bursa’yı da boş geçmedi.

Üst üste 3 maçtır rakip ağları sallayan 27 yaşındaki Brezilyalı, Sarı-Lacivertli formayla ligde çıktığı 14 karşılaşmada 8 gol atmayı başardı. Yaptığı 1 asistle 9 gole direkte katkı sağlayan ve Kanarya’nın en skorer ismi olan Giuliano, geçen sezon Zenit’te 28 lig maçında toplam 8 gol atmıştı.

Bu sayıya Türkiye’de henüz 14. haftada ulaşan yıldız oyuncu, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

BULDOZER FENER!

Çalkantılı bir dönemi geride bıraktı Fenerbahçe... Osmanlı maçı sonrası Kocaman’ın istifa sinyali vermesi, Sarı-Lacivertliler’i kaosun eşiğine sürüklemişti. Ancak yönetimin ve başkan Aziz Yıldırım’ın duruma el koyması, Kanarya’yı adeta ayağa kaldırdı. Kocaman önderliğinde seriye bağlayan Fenerbahçe, Bursaspor’u deplasmanda mağlup ederek yenilmezlik serisini 8

maça çıkardı.

En son 7. haftada Akhisar’a yenilen Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, 1-1’lik Osmanlı yıkımı sonrası çıktığı 4 maçın hepsini kazanıp galibiyet serisi yakaladı.