Giuliano Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Galatasaray derbisi öncesinde NTV Spor'a açıklamalarda bulundu. Giuliano, Türk Telekom Stadyumu'ndan alınacak beraberliğin kötü sonuç olmayacağını belirtti. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca forvet arkası oynadığı zaman kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.
"DERBİLERDE FAVORİ OLMAZ"
"İki takım arasında çok büyük bir rekabet olduğunu biliyorum. Bu konuda bilgi sahibiyim. Taraftarlar ve kulüp açısından da daha önce derbi maçlar belirleyici maçlar olmuştur. Kendimizi çok iyi hazırlamalıyız. İyi bir futbol sergilemek ve galibiyet almak için oynayacağız. Bizim açımızdan çok önemli bir maç olacak.
"BERABERLİK ÇOK KÖTÜ DEĞİL. MAĞLUBİYET..."
"Derbilerde favori hiçbir zaman olmaz. Derbiler anların belirleyici olduğu maçlardır. Galatasaray iyi bir performans yakaladı. Namağlup bir şekilde gidiyorlar. Karşılarında biz olacağız. Skorlarımızı da daha iyiye taşıyoruz. Gelişiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ki derbi maçı kazanan taraf biz olacağız. Galatasaray - Fenerbahçe derbilerini takip ediyordum. Bir dünya derbisi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünyada ilk 5'e koyabilirim. 1 numara ise Real Madrid - Barcelona'dır. Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Rakibimizin önemli maçları başlayacak. Bana göre beraberlik de çok kötü değil. Eğer mağlubiyetle dönersek ligin geri kalanı için işi zorlaştırmış oluruz. Yenildiğimiz takdirde ipler el elimizde olmaz, durum sadece bize bağlı olmaz. Hep rakiplerimizin alacağı sonuçları beklemek zorunda kalırız. Şampiyonluk düşencesinde olan bir takımız ve mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız."
"BENİM GOL ATMAM TAKIMIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"
"Benim gol atmam takımın önüne geçmemeli. Önemli olan takımın kazanmasına katkı sağlamak. İkinci forvet olarak oynadığım zamana kendimi daha iyi hissediyorum. Ama her bölgede elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sahanın neresinde oynarsam, ceza sahasına girme gerekliliği duyuyorum. Bu sezonki hedefim geçen seneki rakamları yakalamak."
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI AÇIKLAMASI
Son Brezilya Milli Takım kadrosuna yer almayan Giuliano, konuyla ilgili şunları söyledi;
"Tite döneminde ilk kez Brezilya Milli Takımına çağrılmadım. Bu demek değil ki artık çağrılmayacağım. Çok çalışıp dönmek istiyorum."
"LUCESCU FENERBAHÇE'YE TRANSFERİMDE BANA SARILDI VE BAŞARILAR DİLEDİ"
"Mircea Lucescu bana Zenit'teyken çok yardım etti. Fenerbahçe'ye imza attığımda da bana sarıldı ve başarılar diledi. Onu çok seviyorum. Aykut Kocaman ile şu ana kadar çok iyi ilişkimiz var. Harika bir insan. Herkesten maksimum katkı almak istiyor."
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