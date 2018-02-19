Aytemiz Alanyaspor maçında attığı iki golle yıldızlaşan Giuliano iddialı mesajlar verdi... Brezilyalı yıldız, “Ben her zaman kendimi rakip olarak görürüm. Daha önceki yıllardaki performansımın üstüne çıkmaya çalışırım. Bu yıl da bu hedefim var açıkçası. Gol rekorumu geliştirmek istiyorum. Bu rekoru kırmaya çalışıyorum. Daha önce Zenit’te bir sezonda 17 gol atmıştım. Şimdi henüz bu rakama ulaşmama çok var. Ama bunun için çalışıyorum ve umarım başaracağım. Bu sezon hedeflerimden bir tanesi de bu rekoru kırmak” diye konuştu.

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