Takvim'in haberine göre; İngiliz kulüplerinin Josef de Souza'ya olan ilgisi devam ederken bir haber de bu kez Giuliano için Almanya'dan geldi. Alman basını Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Giuliano'yu kadrosuna katmak istediği, bu transfer için de 15 milyon euro gibi yüksek bir rakamı gözden çıkarttığı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU!

Şu anda Bundesliga'da 4. sırada yer alan Leverkusen'in yerini koruduğu taktirde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacağı ve Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istediği ifade ediliyor.

FENER 15 MİLYONA RAZI DEĞİL

Uefa ile finansal fair play anlaşması devam eden Fenerbahçe'de yönetim her türlü teklife açık durumda. Ancak Giuliano için 15 milyon euro rakamının daha da yukarı çekilmesini istediğini menajerlere ilettiği öğrenildi.

YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

Fenerbahçe, sezon başında kiralamak istediği Giuliano'yu Trabzonspor'un devreye girmesiyle 7 milyon euro bedelle Zenit'ten transfer etmişti. Önümüzdeki günler önemli gelişmelere açık görünüyor.