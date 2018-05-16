Brezilyalı yıldız Giuliano de Paula, milli takıma alınmayınca çok büyük üzüntü yaşadı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Karabükspor maçında da oldukça kötü oynayan Sambacı’nın karşılaşmadan önce bu haberi aldığı ve moralinin oldukça bozulduğu öğrenildi. Giuliano’yu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.